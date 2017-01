A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano realizou, nessa segunda-feira (9), um treinamento com os coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Formiga.

O objetivo do encontro foi passar para Núbia Lopes, coordenadora do Cras I, e Rodrigo Melo, coordenador do Cras II, orientações para melhorar a qualidade do atendimento aos usuários.

O treinamento foi comandado pela supervisora do departamento de avaliação e monitoramento, Daniane Nunes. Ela explicou o reordenamento do trabalho social de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e passou o planejamento das ações previstas para os Cras em 2017.

De acordo com Daiane, mais treinamentos serão realizados ao longo do ano, para que os coordenadores sejam informados, regularmente, sobre o reordenamento dos trabalhos de acordo com a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.

Também auxiliou na reunião a supervisora do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Lindamar Azarias.