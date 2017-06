A bola vai rolar para uma das principais competições do ano envolvendo seleções. A Copa das Confederações chega em sua décima edição com a presença de grandes potências do futebol, mas sem o Brasil. O primeiro colocado do ranking da Fifa e atual campeão da competição não participa desta edição pois não conquistou a Copa do Mundo de 2014 ou Copa América de 2015 e nem é o país-sede. O torneio deste ano é na Rússia e serve como evento-teste para a Copa do Mundo que acontece no ano que vem, também no país europeu.

Nesta edição, o favoritismo é todo da Alemanha. Atual campeão do mundo, o time do técnico Joachim Löw não chega com sua força máxima, mas terá em campo jovens promessas que ainda lutam por uma vaga na seleção principal de seu país. Um dos destaques da equipe é o meia Leroy Sané, do Manchester City. Os únicos campeões mundiais que estão no grupo são Ginter, Mustafi e Draxler.

A Alemanha estreia diante da Austrália, dia 19. Além do time germânico, o grupo B ainda têm o Chile e a seleção de Camarões. O time sul-americano, ao contrário da Alemanha, vem com sua força máxima. O atual campeão da Copa América está repleto de estrelas. Destaque para o volante do Bayern de Munique, Arturo Vidal e o atacante Alexis Sanchez, do Arsenal.O Chile encara Camarões, na primeira rodada, no dia 18.

No grupo A, destaques ficam para a Rússia, anfitriã, e para o atual campeão europeu, Portugal. A Rússia quer utilizar o torneio para tirar a fama de amarelão. Nas duas últimas competições disputadas pela seleção, Copa 2014 e Eurocopa 2016, entrou nos torneios como favorito, mas fracassou e foi eliminadoainda na fase de grupos. No torneio europeu, por exemplo, não venceu nenhum jogo. Fechou sua participação com derrotas para Eslováquia e País de Gales e empate com a Inglaterra. Os russos esperam mais desta seleção. Os donos da casa abrem a competição diante da Nova Zelândia, dia 17.

Diferente da Rússia, Portugal ainda vive uma lua de mel com seu torcedor. Campeão da Eurocopa e segundo lugar do seu grupo nas eliminatórias europeias, os portugueses também terão suas principais estrelas em campo. Destaque, claro, para o atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. O craque já disputou 131 partidas pela sua seleção e marcou 71 vezes. A surpresa fica para a ausência de Renato Sanchez, revelação da última Eurocopa. Os lusos estreiam diante do México, também no dia 18.

E por falar no México, a seleção da América do Norte é a única entre os participantes que já venceu a competição. Na edição de 1999, os mexicanos derrotaram os brasileiros por 4 a 3 e ficaram com o título. O time do técnico Juan Carlos Osório aposta novamente em talentos individuais como Giovani de Santos e Jávier Hernandez para surpreender.

Ainda falando nos campeões, Camarões e Austrália quase chegaram lá. Ambos foram derrotados nas finais de 2003 e 1997, por França e Brasil, respectivamente. Para esta edição, a seleção africana vem embalada com a conquista da Copa Africana de Nações e espera manter a boa temporada com uma boa participação. Já a Austrália, apesar da conquista da Copa da Ásia neste ano, vem pressionada para a Copa das Confederações. O time não faz uma boa campanha nas Eliminatórias da Copa e corre risco de ficar fora do Mundial. Para se recuperar, o time do técnico grego Ange Postecoglu vai mudar o esquema tático e passar a utilizar 3-4-3 na competição internacional.

Quem você acha que será o campeão da Copa das Confederações?

Por enquanto, nas casas de apostas, os favoritos não estão se dando bem. No jogo de abertura entre Rússia x Nova Zelândia, a probabilidade de vitória está toda com o dono da casa, a ponto das Odds dos sites de apostas serem de 9.00 para o time da Oceania e apenas 1.29 para os anfitriões, enquanto o empate está em 5.00. No outro jogo do grupo, Portugal x México, o time do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, está com apenas 1.87 das apostas, o México com 4.00 e empate, 3.30. No jogo do atual campeão do mundo, nenhuma surpresa. A Alemanha é franca favorita contra a Austrália, a ponto das Odds do time da Oceania serem de 7.00 das apostas contra apenas 1.37 dos atuais campeões mundiais. Até o empate paga mais: 4.65. Entre Camarões x Chile, o favoritismo é todo do time sulamericano que tem apenas 1.71 das apostas enquanto os africanos, 4.65. O empate paga apenas 3.45.

A Copa das Confederações começa no dia 17 deste mês e a final está marcada para o dia 2 de julho. Então, escolha seus favoritos e boa sorte!