O América empatou com o Palmeiras por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, na Allianz Arena, em São Paulo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida de volta, que definirá o finalista, será no dia 30, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Se houver novo empate por qualquer placar na capital mineira, a vaga à decisão será decidida nos pênaltis. Na Copa do Brasil não há mais o gol qualificado fora de casa.

América e Palmeiras estão a uma vitória simples da grande final. No outro jogo de ida da semifinal, o Grêmio derrotou o São Paulo por 1 a 0, em Porto Alegre, e ficou em vantagem para a decisão da vaga no Morumbi, no dia 30.

Os gols da partida em São Paulo foram marcados por Ademir (América) e Gustavo Gómez (Palmeiras), ambos no primeiro tempo.

Único semifinalista e também integrante da Série B, o América participou de todas as fases da Copa do Brasil e já tem assegurado R$17,6 milhões em premiações, enquanto Palmeiras, Grêmio e São Paulo garantiram R$12,9 milhões até aqui. O vencedor da competição embolsará mais R$54 milhões, enquanto o vice arrecadará mais R$22 milhões.

Após o jogo de ida da semifinal, ambas equipes mudam o foco para as Séries A e B do Brasileirão. O Coelho voltará a campo contra o CRB, no sábado (26), às 18h30, no Independência, pela 31ª rodada da Segundona. Por sua vez, o Palmeiras vai encarar o RB Bragantino no domingo (27), às 18h15, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

Sem surpresas na escalação, o América buscou mostrar intensidade no início de jogo em São Paulo a fim de surpreender os donos da casa. Logo no primeiro minuto, Ademir fez boa arrancada pelo lado direito e tocou em direção a Geovane, que chutou nas mãos do goleiro Weverton. Os mandantes deram resposta logo na sequência.

Aos 2min, Rony ganhou a dividida com o zagueiro Anderson e chutou rasteiro para boa defesa de Matheus Cavichioli. A partida foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes durante o primeiro tempo. O Coelho explorava a velocidade de Ademir e Felipe Azevedo para chegar ao ataque, enquanto o Palmeiras pressionava os visitantes com Rony.

A pressão americana surtiu efeito aos 21 minutos da etapa inicial. O zagueiro Emerson Santos tentou inverter o jogo no meio da área, mas teve o passe interceptado por Ademir.

O atacante aproveitou o ‘presente de Natal’ e abriu o placar a favor do Coelho: 1 a 0. Após o gol sofrido, o Palmeiras passou a explorar as laterais do campo para avançar ao ataque. Aos 36min, Gabriel Verón chutou em cima de Cavichioli, que defendeu a bola em cima da linha. O VAR foi acionado para rever o lance, mas o placar seguiu inalterado.

