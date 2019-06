O Brasil venceu a Itália por 1 x 0, na cidade de Valenciennes (FRA), em confronto pelo grupo C da primeira fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino nesta terça (18).

Após um primeiro tempo nervoso, no qual criou algumas oportunidades e levou alguns sustos, a Seleção Brasileira chegou ao gol aos 28 do 2º tempo, em cobrança de pênalti precisa de Marta.

O resultado confirma o Brasil na próxima fase das oitavas de finais do torneio como uma das 3ª melhores colocadas da fase de grupos.

A Seleção Brasileira chega aos 6 pontos, empatada com a Itália, que venceu os seus dois primeiros jogos. Até o momento, no entanto, as italianas se classificam na 1ª posição devido a critérios de desempate.

A Austrália, que bateu a Jamaica por 4 x 1, também chegou aos 6 pontos e roubou a 2ª posição da equipe de Vadão.