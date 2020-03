Por Priscila Rocha- Últimas Notícias

Nesse final de semana teve início as disputas da 10ª edição da Copa Jésus Silva. Com placares equilibrados, oito equipes estrearam na competição.

No sábado (29) Juventude, Pontevila, Guarani e Villa Real entraram em campo. Os jogos foram realizados no estádio Eduardo Brás (campo do Guarani). Os donos da casa fizeram bonito e marcaram a única goleada da rodada. O Bugre do Alto bateu o Villa Real por 4×0. Já o Juventude fez 2×1 no Pontevila.

Nesse domingo (1º) o placar dos dois jogos foi de 2×1: Eskinão bateu Tomé de Piumhi e Nacional bateu o Arsenal, também de Piumhi.