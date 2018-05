A taxa de esgoto cobrada pela Companhia de Saneamento (Copasa) à população de Divinópolis subirá dos atuais 50% para 91,8% do valor da conta a partir de agosto deste ano. De acordo com a empresa, a cobrança a mais de 41,8% será referente ao tratamento de esgoto na bacia do rio Itapecerica, que será prestado a partir de julho apenas a algumas regiões.

A alteração de tarifa ocorrerá integralmente nos bairros Manoel Valinhas I e II, Doutor José Tomaz, Universitário, Espírito Santo, Halim Souki, São Luiz, São Geraldo, São Lucas, São João de Deus, Dom Cristiano, Fonte Boa, Padre Libério, São Sebastião, São Vicente, Santa Martha e Jardim das Oliveiras,

Também em partes do Jardim Candelária, Santa Clara, Niterói, Santa Martha, Jardim das Oliveiras, Bom Pastor, Alvorada, Liberdade e nos prolongamentos do Bom Pastor e São Sebastião.

A empresa informa que enviou comunicados aos usuários do serviço nas regiões citadas.

“Além de tratar o esgoto coletado na cidade, a Copasa continua responsável por executar todas as manutenções em redes e ligações de esgoto; desentupir e corrigir vazamentos de esgoto; executar as obras de melhorias, expansão e ampliação do sistema; enfim, cuidar de tudo que está relacionado ao sistema de esgotamento sanitário de Divinópolis” explicou a Copasa.