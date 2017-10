Nessa terça feira (3), o prefeito Eugênio Vilela recebeu em seu gabinete o secretário municipal de Cultura, Alex Arouca e a musicista Francinara Gonçalves Ferreira.

Francinara será a nova responsável pelo Coral Municipal. Além da regência do coro, ela assumirá as aulas de canto na Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel) e desenvolverá um trabalho para formação de um coral infanto-juvenil. A musicista vai substituir o ex-regente do coral, José Carlos Gonçalves, que, por motivos particulares, pediu exoneração de seu cargo.

Francinara Gonçalves Ferreira tem 36 anos e atua no ramo musical há 22. Ela estudou canto lírico na Fundação Clóvis Salgado-Palácio das Artes, em Belo Horizonte, onde também é integrante de um grupo da casa, o SeptetoPhrase.

Ela especializou-se em música à Capella e cursou teatro musical na UFMG, fez parte do Coro Lírico da Universidade e do Coral do Centro de Formação Artística do Palácio das Artes (Cefar). É fundadora do grupo musical “Enlace com Arte”, especializado em eventos formais há mais de 20 anos na região. Trabalhou na regência do Coral Vida e Graça, entre 2015 e 2017. Atualmente, cursa pedagogia na Uniararas e leciona canto na Escola Notas e Pautas, onde também é treinadora vocal e consultora musical especializada em canto lírico e popular.

Alex Arouca destacou que há muita procura por aulas de canto em Formiga e, com a Emmel oferecendo mais essa oportunidade de musicalização, quem ganha é a população. “Infelizmente, perdemos o Zé Carlos que é um grande profissional, mas, por outro lado, buscamos, imediatamente, substituí-lo a altura. Francinara é uma profissional experiente e talentosa. Tenho certeza que conduzirá muito bem, não só o coral, mas todos os projetos musicais que estão em desenvolvimento na Secretaria de Cultura e na Emmel que, com certeza, estão aí para valorizar a comunidade formiguense”, disse.