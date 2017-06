O Coral Municipal realizou neste mês de junho um circuito de apresentações em três igrejas de Formiga. Elas fizeram parte da série de eventos que foi organizada para celebrar os 159 anos da cidade.

No dia 10, a apresentação ocorreu na Matriz São Judas Tadeu. No dia 18, na Matriz São Sebastião e no dia 25, na Matriz São Geraldo.

Segundo o maestro do Coral, José Carlos Gonçalves, ainda estão previstas outras apresentações, nas demais paróquias da cidade. “Inclusive, pretendemos oferecer esta mostra de músicas sacras e populares às comunidades protestantes, para estimular a população a prestigiar o canto coral, tão valioso na cultura universal”, comentou.

A Secretaria de Cultura, na pessoa do maestro José Carlos, agradece aos párocos e a todos que apoiaram esta iniciativa.