Após a notícia de que mais de 100 pessoas recuperadas do novo coronavírus voltaram a testar positivo na Coreia do Sul, cientistas do National Medical Centre em Seoul concluíram que os casos são resultado de um falso positivo. Eles consideram que a possibilidade de ocorrer reinfecção pela Covid-19 é baixa.

Na quarta-feira (29), pesquisadores do comitê para o controle de doenças emergentes explicaram em uma coletiva que o que foi detectado nestes testes eram apenas fragmentos do vírus já morto.

Como os testes não são capazes de diferenciar o vírus vivo do morto, o resultado foi um falso positivo. O vírus morto, por sua vez, pode permanecer no corpo de um recuperado por até dois meses.

Diante da nova conclusão, Oh Myoung-don, que lidera o comitê de controle de doenças emergentes, disse que há poucas razões para acreditar que os casos sejam resultado de reinfecção ou reativação.

OMS pediu cautela