“Coringa”, um dos filmes mais comentados do ano, ainda continua surpreendendo. O longa estrelado por Joaquin Phoenix está perto de ultrapassar 1 bilhão de dólares de bilheteria . De acordo com o banco de dados do Box Office Mojo , o filme já arrecadou 994 milhões de dólares, considerando os ingressos vendidos até a última sexta-feira (15).

