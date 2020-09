O Corinthians ingressou com uma ação na Justiça pedindo o fim da obrigatoriedade da meia-entrada na venda de ingressos para os jogos em que for mandante. Têm direito ao benefício estudantes, idosos, deficientes e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda.

Além disso, o Corinthians quer ser ressarcido pelo Governo Federal do valor que deixou de arrecadar nos últimos cinco anos (limite máximo permitido por lei) com as meias-entradas. Essa indenização ainda precisa ser calculada.

O Timão repete, assim, uma medida tomada recentemente pelo rival São Paulo e também pelo Flamengo.

O caso tramita na 14ª Vara Cível Federal de São Paulo. No último dia 10, a juíza Tatiana Pattaro Pereira determinou que o Corinthians informasse o valor do ressarcimento pretendido.