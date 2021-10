O Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo terá nesta sexta-feira (8), às 21h30, seu maior desafio nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Além de encarar o líder Coritiba, na sua casa, o Estádio Couto Pereira, que voltará a receber público depois de quase um ano e dez meses, terá pela frente seu maior carrasco em 2020, o centroavante Léo Gamalho, e desafiará a chamada “Lei do Ex” triplamente, pois o Coxa conta com os ex-cruzeirenses Willian Farias, Robinho e Rafinha.

São tantas as dificuldades, que o jogo na capital paranaense tem potencial para significar um marco na caminhada cruzeirense nesta edição da Segunda Divisão nacional, onde o objetivo principal é evitar o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, mas ainda há o sonho de conseguir uma sequência de vitórias que possa possibilitar uma briga pelo acesso, que é quase impossível, nas rodadas finais.

Para tentar impor ao Coritiba sua segunda derrota em casa nesta Série B, o técnico Vanderlei Luxemburgo promoverá apenas uma mudança na equipe em relação à vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Brasil-RS, no último domingo (3), no Estádio Independência.

Na lateral direita, Rômulo, recuperado de cansaço muscular, volta ao time no lugar do paraguaio Raúl Cáceres, que não passa por bom momento técnico.

Luxemburgo relacionou pela primeira vez o garoto Vitor Roque, destaque do time sub-17 do Cruzeiro. Ele será uma das opções ofensivas do treinador no banco de reservas, numa partida em que novamente não contará com o centroavante Marcelo Moreno, que está defendendo a seleção da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

No Coritiba, o treinador Gustavo Morínigo terá reforçoes importantes. O zagueiro Henrique, de 34 anos, e o meia Robinho, ex-Cruzeiro, de 33, ficaram de fora do empate sem gols com o Remo, na última segunda-feira (4), no Estádio Baenão, em Belém.

A ficha do jogo

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Val) e Robinho; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matehus Pereira; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Data: 8 de outubro de 2021

Horário: 21h30

Estádio: Couto Pereira

Cidade: Curitiba

Motivo: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, todos da Bahia

VAR: Péricles Bassols Cortez (SP)

Fonte: Itatiaia