Da Redação – Últimas Notícias

Formiga ultrapassou nesta semana os 500 casos de infecção pelo novo coronavírus. O Últimas Notícias buscou, junto à Secretaria de Saúde, informações mais detalhadas sobre o perfil dos pacientes da cidade, hospitalizações, letalidade e outros dados.

As informações enviadas ao jornal compreendem o período entre 27 de fevereiro a 26 de agosto, quando haviam sido confirmados 496 casos da Covid-19 no município.

Letalidade

Até essa quinta-feira (27), se mantinha em 14 o número de óbitos provocados por complicações da doença em Formiga. As duas últimas mortes por Covid ocorreram no mesmo dia, 8 de agosto. Com o total de casos e óbitos, a letalidade do novo coronavírus no município está em 1,96%.

Treze das 14 vítimas eram idosos com comorbidades. A única vítima fatal que não havia passado dos 60 anos, tinha 55 anos e havia sofrido um AVC hemorrágico pouco antes de ser infectada pelo vírus.

Casos por gênero e faixa etária

A quantidade de homens e mulheres infectados é bastante semelhante no município. Do total de casos, 49,68% são homens e 50,32% são mulheres.

O grupo de homens com maior número de infecções é o com idade entre 30 e 39 anos, com 12,2% dos casos confirmados em Formiga. No caso das mulheres, o grupo que mais se infectou tem idade entre 40 e 49 anos – sendo 11,5% dos casos diagnosticados na cidade.

O segundo grupo etário mais infectado entre homens e mulheres possui a mesma faixa de idade – entre 20 e 29 anos e representa 9,6% de casos em ambos os grupos. Esta é a faixa etária com o maior número de infecções na cidade se somados homens e mulheres (19,2% dos casos).

Infecções entre crianças

O número de crianças infectadas na cidade é baixo. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, 0,6% das infecções (3 casos) são de crianças com menos de um ano de idade, sendo todas meninas.

Infecções de crianças com idade entre 1 e 9 anos representam 1,9% dos casos, sendo 1,3% de meninas e 0,6% de meninos.

Infecções entre idosos

Nos grupos da terceira idade, pessoas da faixa etária entre 70 e 79 anos são as que mais contraíram a doença (7,6% dos casos – sendo 3,8% de homens e 3,8% de mulheres).

Na faixa etária de 60 a 69 anos, mais homens se infectaram, somando 4,5% do total de casos na cidade, mulheres são, 3,2%.

Idosos com idade entre 80 e 89 anos tiveram um índice baixo de infecção pelo novo coronavírus, representando 3,2% do total de casos – 2,6% deles são homens que contraíram a doença.

Hospitalizações

Do número total de casos de infectados pelo novo coronavírus em Formiga, 92,86% se recuperam por meio de isolamento. Os demais casos, cerca de 36 deles (7,14%) necessitaram de internação. A Secretaria não informou a porcentagem de pacientes que precisaram ser intubados.

O portal ainda buscou saber os bairros com maior índice de casos confirmados, porém, a Secretaria de Saúde optou por não divulgar tais informações, para resguardar sigilo dos infectados.

Balanço semanal da doença

Nos últimos sete dias foram registrados 20 novos casos da doença. Até essa quinta-feira (27), eram 507 resultados positivos. Em uma semana diminuiu o número de pessoas com vírus ativo de 154 para 135. As curas aumentaram de 319 para 358 – 39 a mais.

Também nesta semana, por meio de exame, 187 casos suspeitos foram descartados.

Na Penitenciária Regional, os casos confirmados por exame aumentaram de 25 para 29.