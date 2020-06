Restaurantes, pizzarias e hamburguerias em Carmo do Cajuru podem retomar o atendimento presencial. O decreto que permite o atendimento foi publicado na quarta-feira (9) e divulgado nesta quinta (11).

O Executivo ressaltou que a decisão poderá ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com o contexto do combate à Covid-19. Os estabelecimentos estavam restritos desde março e, alguns deles, funcionando apenas com o serviço de delivery.

Todos os estabelecimentos autorizados pelo decreto a funcionar, deverão assinar um termo de responsabilidade na vigilância em Saúde Municipal.

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Estado (SES-MG), sobre os casos de coronavírus, até essa quinta, Carmo do Cajuru somava 51 casos positivos da Covid-19 e, quatro mortes pela doença.