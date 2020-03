O Atlético entrou em contato com a secretaria de estado de saúde oferecendo as dependências do clube (Cidade do Galo e clubes de lazer) para a instalação de hospitais provisórios.

Em entrevista à ESPN Brasil, o vice-presidente do Atlético, Lásaro Cândido da Cunha, disse que os clubes devem auxiliar ainda mais a sociedade neste momento crítico. Já são 167 mortes comprovados no Brasil em razão da Covid-19.

“Nós oferecemos as nossas dependências para a saúde pública. O Atlético tem muitas propriedades, o melhor centro de treinamentos do mundo e dois clubes de lazer. Em um deles, há auditório enorme, oferecemos à Secretaria de Estado para que faça uma visitação para que consiga instalar um hospital transitório. Precisamos ajudar, são milhares de pessoas nas comunidades carentes em BH, até agora não fizemos nada. O governo estadual, federal, tem que ajudar nisso, assim como os clubes”, disse Lásaro.

Lásaro alerta para o impacto da crise no futebol brasileiro. Segundo ele, vários clubes vão desaparecer. O dirigente ainda criticou a Fifa pela omissão.