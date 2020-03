Divinópolis tem nove casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (30). Carmo do Cajuru, Lagoa da Prata e Bom Despacho não tiveram novos casos confirmados.

Segundo a SES-MG, até a última atualização, às 12h15, o Estado tem 29.724 casos suspeitos para Covid-19 e 261 confirmados. Há 23 mortes em investigação e uma confirmada, de uma idosa de 82 anos, residente em Belo Horizonte. A confirmação foi divulgada no boletim de sábado (28).

Apesar disso, algumas cidades do Centro-Oeste investigam mortes, são elas:

Casos suspeitos

Casos confirmados de Covid-19

Cidades Número de casos Carmo do Cajuru 1 Divinópolis 9 Lagoa da Prata 2 Bom Despacho 1

Fonte: SES-MG

Os informes com o número detalhado de casos suspeitos de coronavírus por regiões do Estado foram suspensos neste sábado. Segundo a SES-MG, a plataforma do Estado está passando por uma atualização. Contudo, os casos voltaram a ser divulgados nesta segunda.

Na semana passada, o Estado havia informado sobre a criação de uma área diferente no boletim para divulgar a distribuição dos registros de Covid-19 em Minas Gerais.

Cidades da região com casos de coronavírus

Cidade Casos em investigação Total de notificações Araújos 3 3 Arcos 14 14 Bambuí 15 15 Bom Despacho 49 49 Candeias 10 10 Carmo do Cajuru 29 29 Carmo da Mata 14 14 Carmópolis de Minas 38 38 Cláudio 16 16 Conceição do Pará 10 10 Córrego Fundo 3 3 Divinópolis 396 396 Dores do Indaiá 3 3 Formiga 129 129 Igaratinga 11 11 Iguatama 5 5 Itaúna 213 213 Itapecerica 7 7 Lagoa da Prata 69 69 Luz 15 15 Maravilhas 2 2 Martinho Campos 18 18 Moema 3 3 Nova Serrana 206 206 Oliveira 32 32 Onça de Pitangui 2 2 Paíns 3 3 Pará de Minas 126 126 Perdigão 5 5 São Gonçalo do Pará 2 2 São Roque de Minas 3 3 Capitólio 2 2 Santo Antônio do Monte 36 36 Oliveira 32 32

Fonte: SES-MG

