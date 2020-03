Os candidatos que realizaram as provas do concurso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nesse domingo (15), em Divinópolis, tiveram que seguir um protocolo de segurança por causa do coronavírus. Entre as ações, estava o uso de máscaras.

De acordo com o portal G1, muitos candidatos estavam apreensivos quanto à situação de permanecer cerca de três horas e meia em um ambiente fechado. As medidas de segurança foram aplicadas nos locais de prova para cerca de 3,7 mil candidatos.

Além dos candidatos, todos os funcionários também utilizaram máscaras. Antes, no entanto, durante o processo de triagem também foi recomendado o uso de álcool em gel. Além disso, as carteiras foram afastadas para evitar contato mais próximo entre os participantes.

Três participantes apresentaram sintomas de gripe e foram remanejadas para realizarem as provas em uma sala especial, como forma de evitar uma possível contaminação.