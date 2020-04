Uma carga com 726 mil testes para diagnóstico do novo coronavírus chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira (14), pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil, que administra a estrutura, os 7,2 mil kits – cada um tem 100 análises da Covid-19 – foram encomendados pelo Instituto Butantan e serão usados pelo governo estadual no combate à doença.

Segundo o aeroporto, os testes saíram do Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul, e fez uma escala em Frankfurt, na Alemanha, antes de seguir para Viracopos. Foram dois dias de viagem até chegar ao destino final. Após o desembarque, a carga segue para São Paulo escoltada pelo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep).

De acordo com a programação do Instituto Butantan, um novo carregamento deve chegar ao Brasil “nos próximos dias” com mais 550 mil exames, também com origem na Coreia do Sul.

O laboratório do Butantan foi homologado pelo Instituto Adolfo Lutz, que é vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, para realizar os exames. A previsão do governo estadual é fazer a importação de 1 milhão de testes para ampliar a capacidade de diagnóstico.