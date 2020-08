Minas registrou 91 mortes e 1.313 novos casos de COVID-19, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta segunda-feira (17), o Estado totaliza 4.223 mortes. O número de casos acumulados é de 175.715.

Belo Horizonte chegou a 808 mortes pela doença e 27.654 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Foram confirmados casos da doença em 827 municípios mineiros, sendo que 452 deles registraram mortes pela doença. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, vem afirmando que Minas alcançou o platô na curva da COVID-19. De acordo com ele, o Estado permanecerá alguns dias em patamar elevado no número de novos casos e mortes. Segundo ele, em entrevistas coletivas concedidas na semana passada, os indicadores apontam para estabilização no número de casos e mortes. Mas ainda não é possível predizer quando haverá uma queda.

Matéria do Estado de Minas