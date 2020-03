A Prefeitura de Formiga divulgou nota nesta sexta-feira (20) informando que o concurso do Previfor foi adiado.

De acordo com a administração municipal,o prefeito Eugênio Vilela, o Instituto Previfor (Previdência dos Servidores Municipais de Formiga), a Comissão Especial de Concurso e o Instituto Consulplan, acatando as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, decidiram pelo adiamento da data das provas objetivas do concurso, que seriam realizadas no dia 29 deste mês.

A medida foi tomada considerando a situação mundial em relação ao coronavírus, classificado como pandemia, o que significa que há risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como transmissão interna.

De acordo com a Comissão Especial de Concurso, a aplicação de provas objetivas no dia 29 iria gerar um grande deslocamento de pessoas, do município ou de outras regiões. Para impedir o alastramento da pandemia na sociedade, especialmente formando aglomerações prejudiciais à saúde pública, foi decidido o adiamento do concurso.