Um decreto que flexibiliza atividades econômicas em Piumhi foi publicado na quarta-feira (10). O documento prevê o atendimento presencial em restaurantes, lanchonetes e bares, a abertura do comércio no sábado e o funcionamento das academias, dos clubes e associações esportivas, clubes de tiros, autoescolas e atividades educacionais extracurriculares.

De acordo com o texto, os restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias e trailers poderão funcionar com atendimento presencial até 21h. Após este horário o atendimento será com entregas em domicílio ou disponibilização para retirada no local devendo cumprir os seguintes requisitos específicos:

Disponibilizar funcionário, devidamente paramentado para o controle de entrada e saída de clientes, organização e distanciamento de pessoas em fila.

Adotar o uso de menus e ou cardápios descartáveis ou com possibilidade de desinfecção ante da entrega aos clientes.

Promover a higienização apropriada e frequente dos pisos e superfícies, inclusive bancadas, mesas e cadeiras.

Limitar a ocupação a, no máximo, 15 mesas de até quatro lugares, observando o distanciamento de dois metros.

Proibição de utilização de buffet, de sistema de rodízio e de autosserviço devendo ser utilizado o sistema à La Carte.

Outras atividades

O comércio em geral e prestadores de serviço poderão funcionar, além das 6h às 18h de segunda a sexta, no sábado das 6h às 14h preferencialmente por meio de aplicativos, internet, telefone, e o atendimento presencial desde que respeitando o limite máximo de três clientes por loja.

Segundo o decreto, as academias poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h. O atendimento deve ser de grupos com, no máximo, cinco alunos, desde que o espeço permita distanciamento de 2m entre eles. As aulas devem ser, no máximo, de 1h e é imprescindível, a cada intervalo, a higienização do ambiente, proibido o atendimento a pessoas do grupo de risco.