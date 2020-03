Um jovem formiguense, de 29 anos, que atualmente está em Belo Horizonte é a quinta vítima do coronavírus na capital mineira. A pandemia fez pelo menos 14 vítimas em Minas.

De acordo com o portal Tribuna Centro-Oeste, a informação foi confirmada junto à Secretaria Municipal de Saúde de Formiga.

O jovem foi para Belo Horizonte antes do carnaval e ficou na capital para fazer um curso. Ele teria buscado atendimento hospitalar para um amigo com quem divide hospedagem e foi orientado a fazer o teste para covid-19. Os dois estão em isolamento, conforme o Protocolo do Ministério da Saúde.

O exame foi feito pelo laboratório Hermes Pardini e o resultado enviado para a Secretaria Municipal de Saúde, na segunda-feira (16).