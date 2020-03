Imagens de satélite mostraram um declínio dramático nos níveis de poluição sobre a China, o que é “pelo menos em parte” causado por uma desaceleração econômica provocada pelo coronavírus, segundo a agência espacial americana Nasa.





Os mapas da Nasa mostram níveis decrescentes de dióxido de nitrogênio este ano. Isso ocorre em meio a um declínio recorde na atividade industrial da China, uma vez que as fábricas interrompem suas atividades numa tentativa de conter o coronavírus.

A China registrou quase 80 mil casos do vírus desde o início do surto. Ele se espalhou para mais de 50 países, mas a grande maioria das infecções e mortes ocorre na China, onde o vírus surgiu no final do ano passado.





Os cientistas da Nasa disseram que a redução nos níveis de dióxido de nitrogênio — um gás nocivo emitido por veículos automotores e instalações industriais — ocorreu primeiramente perto da cidade de Wuhan, onde o vírus apareceu, e depois se espalhou pelo país.