Boletim divulgado neste domingo pela Secretaria de Estado de Saúde contabilizou mais uma morte por coronavírus em Minas Gerais. No total, 89 pessoas faleceram até agora em Minas vítimas da Covid-19.

Em relação ao boletim divulgado no sábado, o número de casos aumentou de 2.023 para 2.118. Outros 89 óbitos estão em investigação e 458 óbitos foram descartados.

A nova morte confirmada pela SES é de uma mulher, de 40 anos, que faleceu em 29 de abril, em Paracatu, na Região Noroeste de Minas. É o primeiro óbito por Covid-19 no município, onde 15 pessoas testaram positivo para a doença.

Um estudo da UFMG apontou que, se não tivessem sido adotadas medidas preventivas de isolamento da população, a capital mineira teria 500 mil infectados até maio. No total, 175 municípios tiveram casos confirmados da doença. E foram registradas mortes em 47 cidades.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Secretária de Estado de Saúde, do total de pessoas contaminadas, 1004 são mulheres e 1025 são homens. A faixa etária com o o maior número de casos confirmados é entre 30 e 39 anos. Entre as pessoas que faleceram, 41 eram mulheres e 48 eram homens – 81% com 60 anos ou mais.

Cidades onde foram contabilizadas mortes em Minas Gerais:

Araguari (1)

Araxá (1)

Belmiro Braga (1)

Belo Horizonte (20)

Belo Vale (1)

Betim (1)

Bonfim (1)

Capitólio (1)

Cataguases (1)

Centralina (1)

Contagem (3)

Divinópolis (1)

Espinosa (1)

Extrema (1)

Governador Valadares (3)

Ipiaçu (1)

Itabira (1)

Juiz de Fora (6)

Mariana (1)

Mário Campos (1)

Martinho Campos (1)

Montes Claros (1)

Morro da Graça (1)

Nanuque (1)

Nova Serrana (1)

Novo Cruzeiro (1)

Ouro Fino (1)

Paracatu (1)

Paraisópolis (2)

Patos de Minas (1)

Patrocínio (1)

Piumhi (1)

Planura (1)

Poços de Caldas (2)

Pouso Alegre (2)

Presidente Juscelino (1)

Santos Dumont (1)

São Francisco (2)

São Geraldo da Piedade (1)

São Romão (1)

São Sebastião do Paraíso (1)

São Tomás de Aquino (1)

Três Pontas (1)

Uberaba (4)

Uberlândia (8)

Varginha (1)

Varzelândia (1)

Matéria do G1