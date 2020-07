Minas Gerais ultrapassou nesta segunda-feira (20) a barreira das 2 mil mortes por coronavírus. Ao todo foram 2.004 no Estado sendo 22 nas últimas 24 horas.

No mesmo período foram registrados 1.160 novos casos confirmados da doença em Minas Gerais, o que totaliza 94.132 registros. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Os números desta segunda-feira impressionam porque evidenciam a velocidade com que a doença avança em Minas. O estado registrou a milésima morte por Covid-19 no dia 1º de julho, quatro meses após registrar a primeira, ainda no fim de março. Em apensa 19 dias o Estado ultrapassou as 2 mil mortes.

Também no dia 1º deste mês, Minas Gerais registrava 47.584 casos de coronavírus. Do início mês até hoje houve um crescimento de quase 100% no número de casos confirmados. Ao todo 25.271 casos estão em acompanhamento e há 66.369 pessoas que foram infectadas e se recuperaram.