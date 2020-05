O Ministério da Saúde atualizou o número de casos a respeito da Covid-19 no Brasil. De acordo com os dados de estados e municípios, a quantidade de pessoas com a doença está em mais de 114 mil e o número de mortes por conta da Covid-19 passa dos 7 mil casos. Apesar disso, o número de pessoas que conseguiu se recuperar da doença, passou das 48 mil, mas de acordo com o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, esse número pode ser bem maior.

“É impossível termos um número preciso de cura, porque cura é quem não evoluiu para o óbito. Se eu peguei coronavírus e não evolui para o óbito, eu evolui para a cura porque essa não é uma doença crônica, ela é uma doença aguda. Então, lembrem-se: de cada 100 pessoas não vão desenvolver nenhum sinal ou sintoma mas pegou a doença, foi infectado. Então o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para casos graves, não tenham dúvida disso”.

Ainda de acordo com o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, o tempo de internação também varia quando a pessoa está em um estado mais crítico da doença e quando tem sintomas mais leves do coronavírus.

“Nós observamos que até o dia cinco de maio, as pessoas que evoluíram para alta, a mediana, ou seja, 50% das pessoas, tinham menos de seis dias de internação. Variando de um dia, ou seja, entrou e foi liberado logo, até 48 dias. Então 50% menos de seis dias e os outros 50% mais de seis dias”.