O governador Romeu Zema (Novo) disse que a turbulência causada pela pandemia de coronavírus na economia mundial pode atrasar o pagamento do 13º salário dos servidores públicos referente ao ano passado. O Estado já realizou o pagamento a 85% dos servidores.

De acordo com o portal O Tempo, em entrevista exclusiva concedida à Rádio Super FM 91.7 na manhã desta quinta-feira (19), o chefe do Executivo mineiro garantiu o pagamento do 13º dos funcionários da saúde até semana que vem.

“Nossa prioridade é pagar o 13º salário destes 15% que ainda faltam e colocarmos os salários em dia. Talvez com toda esta turbulência haverá atrasos, sim. Mas não mudamos a prioridade. Temos outras alternativas que estamos estudando e levando adiante”, disse o governador, sem dar detalhes sobre as possibilidades.

De acordo com Zema, o governo está com dificuldades em realizar a antecipação dos recursos do nióbio na bolsa de valores devido à incerteza na economia mundial em função da pandemia.