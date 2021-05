O coronavírus pode se manter no pênis por até seis meses após a infecção e aumentar o risco de impotência sexual. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (12) em reportagem do jornal britânico “The Sun”. Conforme especialistas que têm estudado a Covid-19, a condição é chamada “disfunção endotelial”, e ocorre por meio da diminuição de circulação de sangue no corpo.

O autor do estudo. Ranjith Ramasamy, professor associado e diretor do Programa de Urologia Reprodutiva da “Miller’s School”, disse, em entrevista: “Nossa pesquisa mostra que a Covid-19 pode causar disfunção endotelial generalizada nos sistemas de órgãos além dos pulmões e rins. Isso pode afetar diversos órgãos, inclusive o pênis”.

Os pesquisadores colheram amostras de tecido de homens que foram infectados pelo coronavírus, e outros que não tiveram histórico da doença. Parte dos que desenvolveram Covid-19 foi hospitalizada, e parte sofreu com sintomas leves. Ambos grupos relataram dificuldade em manter ereções.

“Os homens que desenvolvem a infecção devem estar cientes de que a disfunção erétil pode ser um efeito adverso do vírus, e devem ir a um médico se desenvolverem sintomas”, relatou o especialista.