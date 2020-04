Por causa das medidas de isolamento social resultantes do enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura de Capitólio proibiu que sejam feitos aluguel ou empréstimo de imóveis para temporada, principalmente, para o feriado de Tiradentes, comemorado nesta terça-feira (21).

A medida foi divulgada pelo Executivo na sexta-feira (18), e também é válida para proprietários de sítios, áreas de camping, hotéis e hostels. De acordo com a Prefeitura, a proibição do aluguel ou empréstimos de casas de temporada foi regulamentada pelo decreto nº 188 publicado no dia 3 de abril e, em seguida, também pela Lei nº 2047 publicada no dia 9 do mesmo mês.

A lei prevê aplicação de multa no valor de R$ 5 mil para proprietários e para ocupantes de imóveis de lazer que desrespeitarem a orientação.

Utilização dos imóveis