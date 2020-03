A procura por alguns produtos aumentou por ocasião da pandemia de coronavírus. Com isso, o Procon Regional (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta), em conjunto com o Ministério Público, divulgou uma recomendação aos comerciantes sobre os aumentos dos preços.

De acordo com a orientação, o aumento no preço por simples razão de escassez do produto ou durante períodos de fragilidade do país constitui prática infrativa (art. 39, V e X do Lei 8.078/90), podendo ser caracterizado crime contra as relações de consumo (Lei 8.137/90) e o infrator pode ser punido com multa e pena de reclusão dois a cinco anos.

Da mesma forma, provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias por meio de notícias falsas, operações fictícias, destruição ou retenção de produtos, ou qualquer outro artifício, é considerado crime contra a economia popular, podendo ser punido com pena de detenção de dois a dez anos e multa (Lei 1.521/51).

Para denunciar tais práticas, o consumidor que se sentir lesado pode entrar em contato com o Procon Regional, pelo (37) 3329-1830, ou enviar mensagens de WhatsApp para o (37)98418-7807.