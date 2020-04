Uma morte foi confirmada por coronavírus em Capitólio, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta terça-feira (28). Com a atualização, subiu para quatro o número de mortes na região Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o boletim, o paciente é um idoso de 61 anos que tinha comorbidades, ou seja, apresentava mais de uma doença, ao mesmo tempo. O óbito foi registrado na sexta-feira (24).

Em relação a casos confirmados, o boletim aponta que Carmo do Cajuru subiu para quatro casos da Covid-19, dois a mais que no boletim de segunda (27). Não houve alterações de números em outras cidades da região. Apesar disso, desde semana passada o boletim apresenta divergências em relação a casos confirmados.

*As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.

Divergências



No informe desta segunda, Divinópolis estava com 60 casos confirmados. Nesta terça-feira, no entanto, o número de confirmações caiu para 59.

Formiga, que desde semana passada apresentava divergência do número confirmações, no boletim desta terça apareceu com dois casos positivos, equiparando ao número de casos confirmados pela Prefeitura.

Nota da SES-MG sobre casos divergentes na região Centro-Oeste

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclarece que os dados publicados no boletim são diariamente verificados pelas Unidades Regionais de Saúde para alinhamento junto aos municípios jurisdicionados. Considerando a dinâmica das investigações epidemiológicas, atualizações quanto à residência dos pacientes podem acontecer e serão prontamente retificadas no Boletim do dia posterior.

Assim sendo, neste momento, estamos validando as atualizações encaminhadas pela Regional de Saúde de Divinópolis e registraremos o dado retificado, caso necessário, no próximo Boletim.

Matéria do G1