Redação Últimas Notícias





A Polícia Militar encontrou o corpo de um adolescente atrás de um restaurante, localizado na rodovia MG-050, em Formiga. O caso foi registrado na manhã deste domingo (5).



Informações preliminares dão conta de que Paulo Vitor de Meneses, de 16 anos, foi localizado com diversos ferimentos na cabeça. O jovem teria diversas passagens pela Polícia por furtos à residências.



O corpo da vítima foi encontrado durante uma ação para localizar um veículo roubado. O carro, um Monza de cor vinho, foi roubado na madrugada deste domingo (5), em frente a residência da proprietária, no bairro Água Vermelha.

Foto: WhatsApp/Reprodução





De acordo com o namorado da dona do veículo, os suspeitos estiveram com o carro no local onde o corpo de Paulo Vitor foi localizado. “O lugar é usado por muitos jovens para realização de festinhas”.



O Últimas Notícias entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda informações oficiais sobre o caso.