O prefeito de Formiga Eugênio Vilela participou, na manhã desta segunda-feira (28), de uma solenidade no 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros.

A corporação apresentou os equipamentos comprados por meio de emendas impositivas indicadas pelos vereadores e executada pela administração municipal. Foram mais de R$ 93 mil destinados para a aquisição dos materiais.

Além do prefeito, estiveram presentes na solenidade, o presidente da Câmara Flávio Martins; o presidente do Conselho de Segurança Pública (Consep), João Adolfo. Eles foram recepcionados pelo 1º Comando Operacional de Bombeiros (COB), coronel Ferreira; pela comandante do 10º Batalhão de Bombeiro Militar, major Amanda e pelo comandante do 5º Pelotão, tenente Henrique Tadeu.

Fonte: Decom