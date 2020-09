No início da tarde de sábado (5), por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais do posto avançado de Arcos foi acionado para combater um incêndio nas margens da Br – 354, próximo à área urbana na cidade de Arcos.

Ao chegar no local, eles encontraram um incêndio de grandes proporções em dois pontos diferentes da rodovia.

O combate às chamas começou próximo a uma pequena borracharia localizada nas margens da rodovia, em frente à entrada do bairro Esplanada.

Ventava muito durante o combate às chamas que se alastraram rapidamente vindo a atingir a borracharia destruindo-a totalmente. Após debelar as chamas, os bombeiros se deslocaram para a outra área incendiada quando o fogo já se aproximava de uma indústria de cerâmica e de calcinação. No local também havia um incêndio de grandes proporções.

O efetivo e viaturas disponíveis no momento não foram suficientes para combater as chamas. Diante da situação foi solicitado apoio aos militares do 5°pelotão de Bombeiros de Formiga.

O trabalhos de combate às chamas, onde estiveram empenhados 10 militares do Cobom, duraram cerca de 8 horas. Foram gastos aproximadamente 15 mil litros de água. Aproximadamente 10 hectares foram queimados.

O dono da calcinação Nossa Senhora da Guia ajudou nos trabalhos de combate às chamas com um caminhão pipa e uma retroescavadeira. A ação rápida e bem gerenciada das equipes impediu a propagação das chamas.

As causas do incêndio não foram identificadas.

– Foto: Divulgação Cobom

– Foto: Divulgação Cobom

Fonte: Portal Arcos