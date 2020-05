Desde que a Prefeitura de Arcos inaugurou o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros, no fim do mês de março, a corporação já atendeu mais de 300 ocorrências. Sinal de que o serviço era essencial para a cidade.

Além da otimização no atendimento com vítimas de acidentes e situações de emergência, as chamadas vão desde incêndios em terrenos vagos a resgate de animais silvestres em residências.

O tenente Mateus Cunha, responsável pela unidade em Arcos, conta que o efetivo está empenhado em servir a cidade. “Eu percebo um ânimo renovado em todos, um desejo de estar presente em todas as ocorrências. Acredito que um dos motivos seja as condições de trabalho e o suporte que a Prefeitura tem nos dado”, afirmou.

Uma das vantagens da ida do Corpo de Bombeiros para Arcos é a otimização nos trabalhos de socorro. Agora, as chamadas, que antes eram direcionadas apenas ao Samu, são divididas com o efetivo militar.