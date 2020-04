O Corpo de Bombeiros da cidade de Arcos foi acionado por volta das 10h desta quinta-feira (9) para combater um incêndio em um lote vago, localizado na rua João Pedro Alves, bairro Pinheiros.

As chamas estavam próximas de residências vizinhas colocando os moradores em risco. Os militares com uso de abafadores conseguiram debelaram as chamas.

Moradores próximos foram orientados quanto a disponibilidade do Corpo de Bombeiros instalado na cidade. Também foi repassado que ao verem pessoas dando início a incêndios, deve ser feito contato a Polícia Militar e Bombeiros. Os militares orientaram ainda sobre a importância da limpeza de lotes vagos, assim, diminuindo o número de incêndio em vegetação.

Fonte: Portal Arcos