O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste domingo (16) para combater um incêndio em uma residência na Rua Deusdete Rodrigues, Bairro São José, em Arcos.

Segundo informações do Cobom, chegando ao local os militares do Posto Avançado de Arcos foram informados que as chamas haviam destruído uma varanda que ficava nos fundos da residência. O incêndio já estava controlado, porém, foi necessário fazer o rescaldo de todo a estrutura.

Além disso, os bombeiros realizaram o desligamento do padrão de energia da residência para evitar maiores riscos. A PM foi acionada e registrou a ocorrência para providências futuras. Há suspeita de que o incêndio seja criminoso.

O Corpo de Bombeiros orienta;