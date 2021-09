O Corpo de Bombeiros alerta que provocar queimadas é crime. Principalmente no período seco e com as altas temperaturas, qualquer fagulha pode provocar incêndios de grandes proporções, e com isso, matando animais, causando prejuízos à fauna e à flora, além de problemas respiratórios em humanos.

Isso sem contar que o efetivo do Corpo de Bombeiros é restrito para atender às inúmeras ocorrências de incêndio em Formiga e região.

Exemplo disso é um vídeo de um cavalo, que teve parte do corpo queimado, e está circulando nas redes sociais nessa terça-feira (14). Como há informações distorcidas sobre onde o crime ocorreu, o portal solicita aos leitores que em caso de confirmação do local nos informem para as devidas providências.

O Últimas Notícias entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para confirmar a informação e ainda não obteve retorno.