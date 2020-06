Na noite dessa terça feira (9), o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga foi acionado para atender uma ocorrência de vazamento de gás de cozinha em uma residência localizada na avenida Abílio Machado, bairro Sagrado Coração de Jesus.

No local, os bombeiros encontraram com o solicitante e uma grande aglomeração de pessoas do lado de fora da residência.

O morador da residência informou que ao tentar abrir a válvula do vasilhame para preparar o jantar, a mesma quebrou e o gás começou a vazar.

O apartamento faz fundos com uma academia de ginástica, a qual foi evacuada devido ao forte cheiro de gás que tomou conta do local