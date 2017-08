Da Redação

Devido ao clima seco, o 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros que atua em Formiga e região, divulgou o balanço do combate a incêndios, a pedido da redação do Últimas Notícias.

De acordo com o comandante da corporação, 1º tenente Mateus Campo Cunha, até o mês de julho foram registradas 108 ocorrências de combate a incêndio. Destes, 42 registros foram contabilizados no último mês. A corporação destaca que as queimadas continuam, contudo ainda não há dados estatísticos referentes ao mês de agosto.

As cidades em que o 5º pelotão atua são: Arcos , Camacho, Candeias, Córrego Fundo, Formiga, Iguatama e Pains.

O Corpo de Bombeiros Militar repassa algumas dicas importantes para realizar a prevenção: