Como parte das ações em comemoração aos dez anos de atuação do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros em Formiga, a corporação lançou uma campanha para ajudar o Asilo São Francisco de Assis.

Os bombeiros estão arrecadando fraldas geriátricas G e GG, óleo corporal, creme hidratante, desodorante aerossol e sabonete líquido.

As doações podem ser entregues no quartel do Corpo de Bombeiros, na altura do km 202 da MG-050, bairro Souza e Silva.

As pessoas que não tiverem disponibilidade de levar as doações, podem entrar em contato pelos telefones (37) 3322-8027 (37)98414-5320.