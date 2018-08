O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abrirá no dia 1° de outubro as inscrições de um concurso público para o ingresso de 500 novos soldados.

Entre as vagas, 465 são referentes a combatentes e 35 para especialistas das áreas de saúde, informática e mecânica.

Os salários variam de R$ 3.506 a R$ 4.098. As inscrições poderão ser feitas até o dia 27 de novembro.

Para concorrer ao cargo de soldado, o candidato deve ter se formado no ensino médio. No caso das vagas referentes a especialistas (soldado de 1ª Classe), o interessado deverá comprovar formação na área. Das 465 vagas destinadas ao Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar do QP-BM, 47 são reservadas ao sexo feminino.

O valor da inscrição é de R$ 81,96 e o candidato passará por uma primeira prova objetiva, com questões que avaliam conhecimento adquirido no ensino médio. As fases seguintes irão avaliar a saúde física e psicológica dos candidatos. Não há reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais, por causa da natureza do cargo.

As provas da primeira fase acontecerão no dia 20 de janeiro de 2019 nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros, Poços de Caldas, Varginha, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia.

Os aprovados passarão por um curso de, no mínimo, oito meses com previsão de início no primeiro semestre de 2020. Confira mais informações no edital.