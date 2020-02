Militares do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros ministraram, na manhã desta terça-feira (4), uma palestra sobre primeiros socorros para os servidores do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Córrego Fundo.

De acordo com o Cobom, durante a instrução, foram repassados conhecimentos teóricos e técnicas práticas para que os servidores sejam capazes de identificar uma situação de emergência e oferecer a primeira resposta até a chegada do serviço especializado.

Ao todo, 15 servidores participaram da capacitação.

