Nessa terça-feira (11), buscando disseminar a cultura da prevenção e autoproteção, por meio de sensibilizar as pessoas quanto ao conhecimento dos riscos de desastre de origem natural e estimular a mobilização social, com objetivo de reduzir o risco desses desastres nas comunidades, o 10º Batalhão de Bombeiros Militar, em parceira com a Defesa Civil de Carmo do Cajuru, realizou o 1º Treinamento de Formação de Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil.

Além da importância dos trabalhos realizados pela Defesa Civil, foram abordados assuntos relevantes no que tange ações diante de princípios de afogamentos, primeiros socorros, evacuações de áreas de risco e salvamento terrestre (nós e amarrações).

O treinamento, com duração de 2 horas e 30 minutos, contou com a participação de 31 pessoas, entre eles, moradores ribeirinhos, autoridades locais e alguns representantes da iniciativa privada.

