Na tarde dessa sexta-feira (15), os bombeiros do posto avançado de Arcos compareceram na cidade de Bambuí para realizarem vistorias nos possíveis pontos de alagamento e inundação da cidade. A

As vistorias contaram com o apoio do senhor Douglas, coordenador de Defesa Civil da do município, que conduziu os militares por diversos pontos que apresentam riscos de alagamentos.

A ação dos militares de Arcos faz parte de um conjunto de medidas preventivas visando o enfrentamento do período chuvoso.

Fonte: Cobom