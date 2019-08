Após setes meses de buscas ininterruptas, o efetivo do Corpo de Bombeiros atuando em Brumadinho pode ser reduzido nos próximos meses, segundo o comandante geral da corporação, coronel Edgard Estevo da Silva. A proximidade do início do período chuvoso é uma das preocupações.

Apesar da redução, o militar destaca que ainda não tem previsão de término das operações de buscas pelos restos mortais das vítimas da tragédia da Vale. Até hoje, 22 pessoas seguem desaparecidas, e 248 corpos foram localizados.

“Continuamos trabalhando em respeito às familiares. Encontramos segmentos diariamente. Enquanto os equipamentos conseguirem identificar, vamos continuar. Teremos que mudar a estratégia em razão das chuvas, mas não vamos abandonar as famílias. Teremos que avaliar o número de bombeiros em razão das frentes de trabalho que vão dar as condições sem qualquer tipo de risco a corporação”, explicou o comandante durante o aniversário de 108 da corporação.

Segundo o coronel, os equipamentos usados nas buscas também vão ser alterados. “Até agora, nós já trabalhamos com aproximadamente 12% do rejeito e identificamos mais 92% dos corpos. É um trabalho de inteligência, não escavamos em locais aleatórios. Vamos voltar a usar os equipamentos que usamos na primeira fase, quando a lama estava mais liquefeita”, destacou.