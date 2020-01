A Polícia Civil de Lagoa da Prata encontrou, nessa quinta-feira (16), o corpo de Girlene de Sousa. Ela estava desaparecida desde o dia 3 de dezembro.

O corpo de Girlene foi encontrado enterrado em uma vala de mais de um metro de profundidade e coberto com terra e cimento, em uma mata na zona rural da cidade, a aproximadamente 3 km da área urbana.

O corpo foi localizado após a Polícia Civil cumprir os mandados de prisão temporária dos suspeitos do crime, o companheiro da vítima e a ex-mulher dele.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido após a vítima resolver terminar o relacionamento com o companheiro e informar que deixaria a cidade levando a filha do casal, de apenas três meses, o que não foi aceito por ele.