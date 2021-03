A Polícia Civil do Vale do Aço localizou nesse sábado (20), próximo à cidade de Ipaba, o corpo da enfermeira Priscila Cardoso da Silva, 35 anos, que estava desparecida desde a segunda-feira (15).

O corpo estava seminu e os peritos da Polícia Civil acreditam que a enfermeira pode ter sido vítima de violência sexual, e isso será objeto da perícia quando os trabalhos para definir a causa da morte forem realizados.

O corpo da enfermeira foi encontrado em uma plantação de eucaliptos, depois que o ex-presidiário Reginaldo Ferreira de Souza, conhecido como “Pau Veio”, foi preso em Guarapari/ES, sob a acusação de ter sequestrado a enfermeira e roubado o carro dela, um Chevrolet Onix. Preso, ele confessou os crimes e indicou o local onde estava o corpo.

Para chegar até Guarapari e prender “Pau Veio”, os policiais que investigam o caso, viram nas imagens de uma câmera de segurança, o momento em que a enfermeira foi abordada por um homem, quando saía do trabalho, em Santana do Paraíso.

Na sequência, o rastreador instalado no veículo indicou aos policiais que o carro estava em oficina mecânica em Teixeira de Freitas, BA. O mecânico dessa oficina, assustado, disse aos policiais que nada tinha a ver com o sequestro da enfermeira, e que havia recebido o carro de “Pau Veio”.

Seguindo mais pistas obtidas durante as investigações, os policiais chegaram até a um endereço no Bairro Mônica, em Guarapari, onde prenderam “Pau Veio”, que além de não resistir à prisão, confessou ser o autor do sequestro, assassinato e ocultação do corpo da enfermeira. A prisão aconteceu na sexta-feira (19).

Fonte: Estado de Minas