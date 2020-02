O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (7), próximo ao Condomínio Zé Bentinho, às margens da BR-262 em Nova Serrana.

O cadáver estava em um buraco de escoamento de água da chuva, em um local de difícil acesso, às margens da rodovia e foi retirado do local pelos homens do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas site Tapiraí Tv, o corpo estava em estado de decomposição e apresentava algumas lesões. A perícia da Polícia Civil irá identificar se elas ocorreram antes ou depois da morte.

O corpo é de um homem de pele parda, com tatuagens no braço, e provavelmente estava no local há cerca de seis dias.