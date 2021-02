No início da manhã desta quarta-feira (10), foi encontrado o corpo de um homem boiando, dentro do Parque Ecológico, na avenida Otacílio Negrão de Lima, 7.111, em frente à Toca da Raposa I, na Região da Pampulha.



As investigações, agora, são no sentido de descobrir que se trata do homem que é procurado desde o início da semana depois de ter pulado no Córrego Ressaca, já que o local onde o corpo estava é próximo ao ponto onde o Ressaca deságua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por funcionários de limpeza do parque. Eles conseguiram fazer o resgate do corpo, que não apresentava ferimentos, o que praticamente descarta a possibilidade de homicídio.

A Polícia Civil foi acionada, para cuidar do caso.

Existe o relato de uma testemunha, de que o cadáver seria de um homem que teria entrado na Lagoa da Pampulha, no domingo, e não foi visto retornado à margem.

No entanto, não há qualquer registro de caso semelhante nos últimos quatro dias, o que aumenta a suspeita de que seja a vítima que caiu no córrego.

